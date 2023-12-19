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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Генгам
Анжер - Генгам: обзор матча 19 декабря 2023
Анжер
19.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 19 тур
1 : 0
Завершен
Генгам
24'
Л. Диони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Генгам
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Диони
89'
Замена
Ф. Анен
️️️️
Ж. Лефор
80'
Замена
З. Халед
️️️️
Ж. Лопи
80'
Желтая карточка
Л. Диони
79'
74'
Замена
Г. Курте
️️️️
Б. Гийом
74'
Замена
B. Roux
️️️️
D. Louiserre
74'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
A. Sagna
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
З. Ферхат
66'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Ф. Эль-Мелали
66'
61'
Замена
H. Picard
️️️️
К. Сидибе
53'
Желтая карточка
D. Louiserre
51'
Желтая карточка
К. Сидибе
ГОЛ! 1:0!
Л. Диони
Пас отдал
З. Ферхат
24'
11'
Желтая карточка
D. Gomis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Mehdi Merghem
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
4-3-1-2
75
Фофана
21
Лефор
7
Валери
22
Хунтонджи
25
Бамба
15
Капелле
8
Лопи
8
Ферхат
8
Абделли
28
Эль-Мелали
99
Диони
3-1-4-2
1
24
Сивис
7
26
6
Сидибе
4
11
19
Эль Уаззани
7
9
Гийом
22
21
Лефор
29
Анен
29
Анен
21
Лефор
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
8
Лопи
22
Халед
22
Халед
8
Лопи
28
Эль-Мелали
23
Бахоя
23
Бахоя
28
Эль-Мелали
99
Диони
7
Ньян
7
Ньян
99
Диони
4
5
5
4
6
Сидибе
22
22
6
Сидибе
9
Гийом
18
Курте
18
Курте
9
Гийом
11
43
Сиве
43
Сиве
11
Остались в запасе
Анжер
Генгам
16
Мельвен Зинга
ВР
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Анжер - Генгам
1
3
Всего ударов по воротам
3
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
1
Нарушения
6
12
Офсайды
2
1
Количество передач
256
205
Сейвы
2
0
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Стад Раймон Копа
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