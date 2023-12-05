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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Осер
Конкарно - Осер: обзор матча 05 декабря 2023
Конкарно
05.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 17 тур
1 : 2
Завершен
Осер
89'
Б. Муазан
16'
Г. Перрен
38'
Жубал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Осер
ГОЛ! 1:2!
Б. Муазан
89'
Желтая карточка
T. Lebeau
87'
86'
Замена
N. Buayi-Kiala
️️️️
Г. Эйн
85'
Замена
П. Джоли
️️️️
К. Дагба
Замена
T. Lebeau
️️️️
M. Etuin
82'
Замена
A. Wahib
️️️️
A. Georgen
82'
79'
Замена
Д. Менса
️️️️
К. Акпа
79'
Замена
O. Camara
️️️️
Ф. Айе
73'
Желтая карточка
К. Акпа
Замена
I. Matondo
️️️️
A. Urie
68'
Замена
A. Gboho
️️️️
Н. Ндомбаси
68'
66'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Л. Синайоко
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
Y. Merdji
60'
55'
Желтая карточка
Л. Синайоко
38'
ГОЛ! 0:2!
Жубал
Пас отдал
Г. Перрен
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Перрен
Пас отдал
Л. Синайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
28
Issouf Paro
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
7
Axel Urie
ЦП
17
Maxime Etuin
(К)
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
97
Флориан Айе
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
4
Tom Lebeau
ЦП
24
Ambroise Gboho
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
4-3-1-3
28
3
2
33
Фоссюрье
7
17
26
10
Муазан
11
Ндомбаси
10
30
3-1-1-1-4
16
Леон
2
Дагба
5
Жубал
92
Акпа
42
Овусу
10
Диуссе
7
Эйн
12
Пелленар
28
Перрен
9
Синайоко
97
Айе
2
3
3
2
17
4
4
17
11
Ндомбаси
24
24
11
Ндомбаси
10
14
Ба
14
Ба
10
7
45
45
7
92
Акпа
14
Менса
14
Менса
92
Акпа
2
Дагба
26
Джоли
26
Джоли
2
Дагба
7
Эйн
8
8
7
Эйн
97
Айе
9
9
97
Айе
9
Синайоко
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Синайоко
Остались в запасе
Конкарно
Осер
1
Maxime Pattier
ВР
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
40
Тео Де Персен
ВР
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Конкарно - Осер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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