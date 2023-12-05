Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Аяччо - Лаваль
Аяччо - Лаваль: обзор матча 05 декабря 2023
Аяччо
05.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 17 тур
2 : 0
Завершен
Лаваль
60'
Й. Тузгар
90+5'
Р. Нури (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Лаваль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Нури
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
М. Самасса
90'
+1
Желтая карточка
T. Vargas
Замена
Р. Нури
️️️️
Y. Bammou
87'
82'
Замена
J. Adeoti
️️️️
S. Sanna
82'
Замена
E. Seidou
️️️️
А. Черни
Замена
B. Touré
️️️️
Й. Тузгар
76'
75'
Замена
Ж. Тель
️️️️
П. Диав
68'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Лабе Ласкари
68'
Замена
А. Бобишон
️️️️
A. Gonçalves
ГОЛ! 1:0!
Й. Тузгар
Пас отдал
Т. Жаболь-Фолькарелли
60'
Замена
И. Шегра
️️️️
V. Jacob
57'
Желтая карточка
Ф. Соллакаро
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Thibault Campanini
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
7
Valentin Jacob
ЦП
19
Yacine Bammou
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
18
Malik Tchokounté
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
18
Salomon Abergel
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
21
Иван Шегра
ПВ
10
Ben Touré
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
3
Edson Seidou
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
4-1-3-2
16
Соллакаро
5
Видаль
2
23
20
Юсуфф
4
Марчетти
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
7
7
Тузгар
19
3-2-1-4
30
Самасса
23
75
Черни
7
3
23
Диав
8
39
6
3
Лабе Ласкари
18
19
7
Нури
7
Нури
19
7
21
Шегра
21
Шегра
7
7
Тузгар
10
10
7
Тузгар
75
Черни
3
3
75
Черни
39
14
Бобишон
14
Бобишон
39
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
6
17
17
6
23
Диав
9
Тель
9
Тель
23
Диав
Остались в запасе
Аяччо
Лаваль
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
18
Salomon Abergel
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
18
Salomon Abergel
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Аяччо - Лаваль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Stade Francois Coty, Ajaccio
Новости команд
Все
Аяччо
Лаваль
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+