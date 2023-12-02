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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Кевийи
Осер - Кевийи: обзор матча 02 декабря 2023
Осер
02.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 16 тур
3 : 2
Завершен
Кевийи
45+1'
Г. Перрен
55'
Л. Синайоко
65'
А. Онаиву
35'
G. Gbelle
40'
С. Сумано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Кевийи
Желтая карточка
Г. Эйн
90'
+4
89'
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
89'
Замена
М. Камара
️️️️
С. Сумано
Замена
N. Buayi-Kiala
️️️️
Л. Синайоко
85'
79'
Замена
R. Legendre
️️️️
К. Кулибали
79'
Замена
G. Vénuste Baboula
️️️️
Г. Сангаре
Замена
К. Акпа
️️️️
Д. Менса
76'
Замена
Ф. Айе
️️️️
А. Онаиву
76'
ГОЛ! 3:2!
А. Онаиву
65'
ГОЛ! 2:2!
Л. Синайоко
Пас отдал
Жубал
55'
ГОЛ! 1:2!
Г. Перрен
Пас отдал
Т. Пелленар
45'
+1
40'
ГОЛ! 0:2!
С. Сумано
Пас отдал
К. Кулибали
35'
ГОЛ! 0:1!
G. Gbelle
Пас отдал
J. Pendant
22'
Желтая карточка
Г. Сангаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
69
Йохан Рош
ЦФ
94
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
3-1-1-1-4
16
Леон
14
Менса
5
Жубал
26
Джоли
42
Овусу
10
Диуссе
7
Эйн
12
Пелленар
45
Онаиву
9
Синайоко
28
Перрен
3-1-3-3
1
Лерой
15
3
2
Лорик
17
Сангаре
35
8
Кадиу
14
7
17
Кулибали
99
Сумано
14
Менса
92
Акпа
92
Акпа
14
Менса
9
Синайоко
8
8
9
Синайоко
45
Онаиву
97
Айе
97
Айе
45
Онаиву
17
Сангаре
94
94
17
Сангаре
35
41
41
35
17
Кулибали
35
35
17
Кулибали
99
Сумано
11
Камара
11
Камара
99
Сумано
Остались в запасе
Осер
Кевийи
40
Тео Де Персен
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
16
Кейн Боннви
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
69
Йохан Рош
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
69
Йохан Рош
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Осер - Кевийи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Информация о матче
Главный судья:
Romain Delpech, France
Стадион:
Аббе-Дешамп
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