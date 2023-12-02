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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Дюнкерк
По - Дюнкерк: обзор матча 02 декабря 2023
По
02.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 16 тур
1 : 1
Завершен
Дюнкерк
5'
H. Saivet
50'
S. Baghdadi (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Дюнкерк
90'
+3
Желтая карточка
J. Anziani
Замена
K. Ange Ahoussou
️️️️
S. Beusnard
84'
Замена
L. Pirringuel
️️️️
J. Ruiz
83'
75'
Замена
J. Anziani
️️️️
S. Baghdadi
75'
Замена
R. Boissier
️️️️
Ж. Гбамен
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
M. Bassouamina
71'
66'
Замена
Б. Юссуф
️️️️
Á. Orelien
65'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
T. Keita
Замена
Ш. Боли
️️️️
М. Шахири
55'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
S. Baghdadi
Желтая карточка
У. Канте
49'
Желтая карточка
Ж. Обьянг
21'
ГОЛ! 1:0!
H. Saivet
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
6
Луи Мутон
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
10
Ángel Orelien
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
По
8
Antoine Batisse
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
70
Шарль Боли
ЦП
20
Lenny Pirringuel
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
3
Driss Trichard
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Julien Anziani
ЦП
10
Remy Boissier
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
4-3-1-2
21
Камара
97
Бото
4
Обьянг
5
19
Канте
6
Мутон
21
10
11
Шахири
7
Силла
12
3-2-2-2
16
82
15
28
Билинги
4
Фернандес
12
Куметио
44
18
5
10
21
20
20
21
11
Шахири
70
Боли
70
Боли
11
Шахири
5
20
20
5
12
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
12
10
17
Юссуф
17
Юссуф
10
44
5
Гбамен
5
Гбамен
44
5
20
20
5
Гбамен
10
10
Гбамен
Остались в запасе
По
Дюнкерк
8
Antoine Batisse
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
40
Люка Лавалле
ВР
3
Driss Trichard
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
8
Antoine Batisse
ЦЗ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
3
Driss Trichard
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча По - Дюнкерк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
Новости команд
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Дюнкерк
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25 мая
2
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