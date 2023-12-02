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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Аяччо - Анжер
Аяччо - Анжер: обзор матча 02 декабря 2023
Аяччо
02.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 16 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
28'
V. Jacob
42'
Ф. Эль-Мелали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Анжер
Замена
M. Puch-Herrantz
️️️️
В. Марчетти
86'
Замена
T. Strata
️️️️
T. Campanini
86'
85'
Замена
А. Эну
️️️️
Л. Диони
Желтая карточка
В. Марчетти
76'
Замена
И. Шегра
️️️️
V. Jacob
75'
69'
Замена
И. Ньян
️️️️
П. Капелле
Замена
Р. Нури
️️️️
B. Touré
67'
66'
Желтая карточка
С. Хунтонджи
Желтая карточка
М. Шано
64'
60'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
З. Ферхат
60'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Ф. Эль-Мелали
42'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Эль-Мелали
Пас отдал
Я. Валери
Желтая карточка
T. Campanini
36'
ГОЛ! 1:0!
V. Jacob
Пас отдал
В. Марчетти
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Thibault Campanini
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
7
Valentin Jacob
ЦП
19
Yacine Bammou
ЦФ
10
Ben Touré
ЦФ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
21
Иван Шегра
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-1-3-2
16
Соллакаро
25
Шано
5
Видаль
2
20
Юсуфф
4
Марчетти
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
7
10
19
4-3-1-2
75
Фофана
7
Валери
25
Бамба
22
Хунтонджи
21
Лефор
8
Ферхат
8
Лопи
15
Капелле
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
2
23
23
2
4
Марчетти
8
8
4
Марчетти
10
7
Нури
7
Нури
10
7
21
Шегра
21
Шегра
7
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
28
Эль-Мелали
23
Бахоя
23
Бахоя
28
Эль-Мелали
99
Диони
23
Эну
23
Эну
99
Диони
15
Капелле
7
Ньян
7
Ньян
15
Капелле
Остались в запасе
Аяччо
Анжер
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
9
Мусса Сумано
ЦФ
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Аяччо - Анжер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Francois Coty, Ajaccio
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