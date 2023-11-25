Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Генгам
Труа - Генгам: обзор матча 25 ноября 2023
Труа
25.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 15 тур
0 : 1
Завершен
Генгам
45'
Б. Гийом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Генгам
89'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
А. Эль Уаззани
86'
Желтая карточка
D. Louiserre
82'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
Б. Гийом
Желтая карточка
Х. Шавалерен
80'
Замена
А. Брус
️️️️
К. Донг
76'
68'
Замена
Г. Курте
️️️️
H. Picard
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
A. Lefebvre
64'
45'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гийом
Пас отдал
A. Sagna
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
7
Кильян Донг
АП
21
Лука Илич
АП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
11
Amadou Sagna
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Труа
16
Николя Леметр
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
31
Danel Dongmo
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Maxime Barthelmé
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
1-3-3-3
80
Алемдар
5
Конте
19
Тарат
49
Мазу-Сако
10
М'Чангама
8
Диоп
21
Илич
7
Донг
3
Ндиайе
19
Саид
11
4-4-2
1
24
Сивис
24
5
7
4
22
19
Эль Уаззани
11
9
Гийом
22
7
Донг
5
Брус
5
Брус
7
Донг
11
7
Шавалерен
7
Шавалерен
11
19
Эль Уаззани
19
Иглесиас
19
Иглесиас
19
Эль Уаззани
9
Гийом
43
Сиве
43
Сиве
9
Гийом
22
18
Курте
18
Курте
22
Остались в запасе
Труа
Генгам
16
Николя Леметр
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Maxime Barthelmé
ЦП
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Maxime Barthelmé
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Труа - Генгам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
Новости команд
Все
Труа
Генгам
Лига 1: шансы «Ниццы» и «Труа» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
Лига 1: шансы «Ниццы» и «Труа» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+