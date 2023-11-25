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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - По
Сент-Этьен - По: обзор матча 25 ноября 2023
Сент-Этьен
25.11.2023, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 15 тур
1 : 2
Завершен
По
9'
Г. Шарбонье
75'
H. Saivet (П)
78'
С. Д'Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - По
Желтая карточка
А. Бриансон
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
С. Д'Алмейда
Желтая карточка
Ф. Тардье
90'
82'
Замена
A. Batisse
️️️️
Ж. Обьянг
Замена
К. Сиссе
️️️️
Г. Шарбонье
79'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Б. Бушуари
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
С. Д'Алмейда
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
H. Saivet
Замена
М. Кафаро
️️️️
Э. Муэффек
69'
69'
Замена
Ш. Боли
️️️️
M. Bassouamina
Замена
V. Lobry
️️️️
Д. Шамбос
69'
68'
Замена
K. Boutaïb
️️️️
М. Шахири
62'
Желтая карточка
М. Силла
Желтая карточка
Б. Бушуари
54'
46'
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
У. Нгом
14'
Желтая карточка
У. Канте
ГОЛ! 1:0!
Г. Шарбонье
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Сент-Этьен
1
Маттью Дрейер
ВР
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
82
Beres Owusu
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
23
Карим Сиссе
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
По
8
Antoine Batisse
ЦЗ
20
Lenny Pirringuel
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
3-3-2-2
42
Грин
8
Аппиа
23
Бриансон
50
Наде
27
Петро
5
Тардье
17
Муэффек
8
Бушуари
7
Шамбос
9
Сиссоко
14
Шарбонье
3-4-1-2
21
Камара
4
Обьянг
19
Канте
97
Бото
21
79
Нгом
4
10
11
Шахири
12
7
Силла
8
Бушуари
11
Фомба
11
Фомба
8
Бушуари
17
Муэффек
20
Кафаро
20
Кафаро
17
Муэффек
14
Шарбонье
23
Сиссе
23
Сиссе
14
Шарбонье
7
Шамбос
19
19
7
Шамбос
4
Обьянг
8
8
4
Обьянг
12
70
Боли
70
Боли
12
79
Нгом
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
79
Нгом
11
Шахири
10
10
11
Шахири
Остались в запасе
Сент-Этьен
По
1
Маттью Дрейер
ВР
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
82
Beres Owusu
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
20
Lenny Pirringuel
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
82
Beres Owusu
ЦЗ
Остались в запасе
20
Lenny Pirringuel
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
7
Yonis Njoh
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Сент-Этьен - По
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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