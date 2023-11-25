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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Аяччо
Анси - Аяччо: обзор матча 25 ноября 2023
Анси
25.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 15 тур
2 : 0
Завершен
Аяччо
45+3'
С. Шамаль
90+2'
М. Аделин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Аяччо
ГОЛ! 2:0!
М. Аделин
90'
+2
Желтая карточка
M. Mahop
83'
83'
Желтая карточка
Y. Bammou
Замена
F. Lajugie
️️️️
С. Нтамак
80'
Замена
Z. Bengueddoudj
️️️️
Н. Кандиль
80'
Желтая карточка
М. Аделин
75'
73'
Замена
T. Strata
️️️️
T. Campanini
73'
Замена
B. Touré
️️️️
В. Марчетти
Замена
К. Тестуд
️️️️
J. Kodjia
63'
56'
Желтая карточка
М. Шано
ГОЛ! 1:0!
С. Шамаль
Пас отдал
Н. Кандиль
45'
+3
Желтая карточка
J. Kodjia
41'
Замена
C. Billemaz
️️️️
А. Каши
22'
Желтая карточка
М. Диас
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
24
Jonathan Kodjia
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Thibault Campanini
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
7
Valentin Jacob
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
23
Алекси Босетти
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
10
Ben Touré
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эскале
4
Диас
3
41
18
Жан
5
Каши
5
Аделин
14
Шамаль
70
Кандиль
19
Нтамак
24
4-1-3-2
16
Соллакаро
20
Юсуфф
21
Авинел
25
Шано
2
4
Марчетти
7
26
Жаболь-Фолькарелли
6
Мангани
19
7
Тузгар
19
Нтамак
6
6
19
Нтамак
24
12
Тестуд
12
Тестуд
24
5
Каши
22
22
5
Каши
70
Кандиль
10
10
70
Кандиль
2
23
23
2
4
Марчетти
10
10
4
Марчетти
Остались в запасе
Анси
Аяччо
16
Томас Калленс
ВР
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
23
Алекси Босетти
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
23
Алекси Босетти
ЦФ
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Анси - Аяччо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Legat, France
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
Новости команд
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Анси
Аяччо
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