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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Аяччо - Труа
Аяччо - Труа: обзор матча 11 ноября 2023
Аяччо
11.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 14 тур
1 : 0
Завершен
Труа
22'
Й. Тузгар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Труа
Желтая карточка
Y. Bammou
90'
+2
Замена
B. Touré
️️️️
Й. Тузгар
73'
68'
Желтая карточка
А. Ндиайе
67'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
А. Брус
67'
Замена
И. Бура
️️️️
А. Конте
Замена
Р. Нури
️️️️
V. Jacob
55'
ГОЛ! 1:0!
Й. Тузгар
Пас отдал
Т. Жаболь-Фолькарелли
22'
Желтая карточка
М. Шано
17'
13'
Замена
А. Брус
️️️️
J. Assoumou
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
7
Valentin Jacob
ЦП
19
Yacine Bammou
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Кильян Донг
АП
21
Лука Илич
АП
8
Мухамед Диоп
АП
19
Рафики Саид
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
77
Berahino Saido
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
10
Ben Touré
ЦФ
Труа
16
Николя Леметр
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
4-1-3-2
16
Соллакаро
25
Шано
21
Авинел
3
20
Юсуфф
4
Марчетти
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
7
7
Тузгар
19
2-2-3-3
80
Алемдар
4
Зукру
5
Конте
49
Мазу-Сако
10
М'Чангама
21
Илич
8
Диоп
7
Донг
3
Ндиайе
15
19
Саид
7
7
Нури
7
Нури
7
7
Тузгар
10
10
7
Тузгар
5
Конте
14
Бура
14
Бура
5
Конте
15
5
Брус
5
Брус
15
Брус
12
де Превилль
12
де Превилль
Брус
Остались в запасе
Аяччо
Труа
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
77
Berahino Saido
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
77
Berahino Saido
ЦП
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Аяччо - Труа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade Francois Coty, Ajaccio
Новости команд
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