Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Париж
Сент-Этьен - Париж: обзор матча 04 ноября 2023
Сент-Этьен
04.11.2023, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 13 тур
0 : 1
Завершен
Париж
72'
A. Gory
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Париж
90'
+1
Желтая карточка
O. Nkambadio
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Б. Бушуари
86'
86'
Замена
Й. Демонси
️️️️
А. Камара
85'
Замена
М. Туре
️️️️
П. Амель
80'
Желтая карточка
П. Амель
78'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
A. Gory
74'
Желтая карточка
Y. Koré
72'
ГОЛ! 0:1!
A. Gory
Замена
M. Bentayg
️️️️
М. Наде
71'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Л. Фомба
71'
Замена
С. Диарра
️️️️
М. Ривера
71'
63'
Замена
К. Ив Дабила
️️️️
С. Алакуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Сент-Этьен
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
19
Victor Lobry
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Париж
44
Иван Филипович
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
2
Andy Pembélé
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
21
Мохамед Туре
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Грин
27
Петро
23
Бриансон
50
Наде
8
Аппиа
5
Тардье
8
Бушуари
11
Фомба
20
Кафаро
7
Ривера
9
Сиссоко
3-3-1-3
16
22
Алакуш
5
Мбоу
25
22
17
Камара
14
10
Кеббаль
29
Амель
11
9
Лукембила
50
Наде
3
3
50
Наде
8
Бушуари
17
Муэффек
17
Муэффек
8
Бушуари
7
Ривера
25
Диарра
25
Диарра
7
Ривера
11
Фомба
14
Шарбонье
14
Шарбонье
11
Фомба
22
Алакуш
13
Дабила
13
Дабила
22
Алакуш
17
Камара
24
Демонси
24
Демонси
17
Камара
11
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
11
29
Амель
21
Туре
21
Туре
29
Амель
Остались в запасе
Сент-Этьен
Париж
1
Маттью Дрейер
ВР
7
Дилан Шамбос
ЦП
19
Victor Lobry
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
44
Иван Филипович
ВР
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
2
Andy Pembélé
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
7
Дилан Шамбос
ЦП
19
Victor Lobry
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
2
Andy Pembélé
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Сент-Этьен - Париж
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Париж
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Брест» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Бреста» и «Парижа» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+