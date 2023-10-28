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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Кан
Валансьен - Кан: обзор матча 28 октября 2023
Валансьен
28.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 12 тур
2 : 2
Завершен
Кан
8'
M. Lilepo
29'
I. Hamache
87'
M. Le Bihan
90+1'
А. Абди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Кан
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Абди
Пас отдал
А. Коефф
Замена
T. Moore
️️️️
Б. Кошта
90'
87'
ГОЛ! 2:1!
M. Le Bihan
Пас отдал
А. Коефф
82'
Замена
N. Lebreton
️️️️
Y. Court
Замена
Э. Юнг
️️️️
N. Venema
74'
62'
Замена
M. Hafid
️️️️
К. Добен
61'
Желтая карточка
E. Ntim
53'
Желтая карточка
К. Добен
46'
Замена
C. Sery
️️️️
Г. Кьереме
ГОЛ! 2:0!
I. Hamache
Пас отдал
Б. Кошта
29'
ГОЛ! 1:0!
M. Lilepo
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
6
Саша Бансе
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
14
Nick Venema
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Валансьен
40
Ilario de Clemente
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
30
David Sellés
ЦЗ
31
Sory Diallo
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
20
Noe Lebreton
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
4-3-3
16
27
39
Буату
5
13
6
Бансе
15
Крузе
28
Кошта
99
11
14
3-5-2
1
Мандре
92
Коефф
29
Томас
2
Абди
23
Отре
61
25
Добен
27
Кьереме
91
6
8
28
Кошта
4
4
28
Кошта
14
29
Юнг
29
Юнг
14
6
20
20
6
27
Кьереме
11
11
27
Кьереме
25
Добен
15
15
25
Добен
Остались в запасе
Валансьен
Кан
40
Ilario de Clemente
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
30
David Sellés
ЦЗ
31
Sory Diallo
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
40
Ilario de Clemente
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
30
David Sellés
ЦЗ
31
Sory Diallo
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Валансьен - Кан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
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