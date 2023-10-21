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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Валансьен
Гренобль - Валансьен: обзор матча 21 октября 2023
Гренобль
21.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 11 тур
3 : 3
Завершен
Валансьен
24'
Л. Жозеф
33'
P. Meissa Ba
90+2'
А. Сбаи
13'
A. Boutoutaou
58'
L. Woudenberg
78'
M. Lilepo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Валансьен
ГОЛ! 3:3!
А. Сбаи
90'
+2
84'
Замена
Э. Юнг
️️️️
M. Lilepo
Замена
A. Jeno
️️️️
А. Саньянг
84'
78'
ГОЛ! 2:3!
M. Lilepo
Пас отдал
U. Bonnet
Замена
В. Постолачи
️️️️
P. Meissa Ba
74'
Желтая карточка
А. Монфрей
66'
Замена
А. Сбаи
️️️️
Э. Сильвестр
63'
59'
Замена
U. Bonnet
️️️️
N. Venema
58'
ГОЛ! 2:2!
L. Woudenberg
Пас отдал
M. Lilepo
51'
Замена
I. Hamache
️️️️
А. Кноккарт
42'
Желтая карточка
А. Кноккарт
36'
Желтая карточка
J. Kayi Sanda
ГОЛ! 2:1!
P. Meissa Ba
33'
Желтая карточка
Э. Сильвестр
27'
ГОЛ! 1:1!
Л. Жозеф
Пас отдал
А. Монфрей
24'
13'
ГОЛ! 0:1!
A. Boutoutaou
Пас отдал
M. Lilepo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
21
Jessy Benet
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
14
Nick Venema
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
20
Baptiste Isola
ЦП
15
Abiezer Jeno
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
8
Souleymane Basse
ЦЗ
31
Sory Diallo
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
29
Эндрю Юнг
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
3-2-5
1
Мобле
29
Менди
6
Монфрей
39
10
Сильвестр
6
14
75
Жозеф
5
7
Саньянг
21
4-2-1-3
16
4
4
13
5
15
Крузе
6
Бансе
93
Кноккарт
99
28
14
7
Саньянг
15
15
7
Саньянг
10
Сильвестр
10
Сбаи
10
Сбаи
10
Сильвестр
5
9
Постолачи
9
Постолачи
5
99
29
Юнг
29
Юнг
99
14
12
12
14
93
Кноккарт
11
11
93
Кноккарт
Остались в запасе
Гренобль
Валансьен
23
Мамаду Диоп
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
20
Baptiste Isola
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
1
Lassana Diabate
ВР
8
Souleymane Basse
ЦЗ
31
Sory Diallo
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
23
Мамаду Диоп
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
20
Baptiste Isola
ЦП
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
8
Souleymane Basse
ЦЗ
31
Sory Diallo
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Гренобль - Валансьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
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