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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Гренобль
Кан - Гренобль: обзор матча 26 сентября 2023
Кан
26.09.2023, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 8 тур
1 : 2
Завершен
Гренобль
19'
А. Абди
46'
P. Meissa Ba
49'
P. Meissa Ba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Гренобль
Замена
C. Sery
️️️️
M. Le Bihan
89'
81'
Замена
M. Xantippe
️️️️
P. Meissa Ba
73'
Желтая карточка
В. Постолачи
69'
Замена
B. Isola
️️️️
J. Benet
68'
Замена
А. Сбаи
️️️️
Л. Жозеф
68'
Замена
В. Постолачи
️️️️
N. Ntolla
Замена
Я. Мбок
️️️️
B. Traoré
65'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
Y. Court
60'
56'
Желтая карточка
S. Touray
49'
ГОЛ! 1:2!
P. Meissa Ba
Пас отдал
J. Benet
46'
ГОЛ! 1:1!
P. Meissa Ba
Пас отдал
N. Ntolla
24'
Желтая карточка
А. Менди
ГОЛ! 1:0!
А. Абди
Пас отдал
М. Отре
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Кантен Добен
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
6
Dante Rigo
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
20
Baptiste Isola
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
3-3-4
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
92
Коефф
25
Добен
61
23
Отре
8
4
6
19
Менди
3-1-5
1
Мобле
39
4
Диарра
29
Менди
6
22
22
21
75
Жозеф
5
61
80
Мбок
80
Мбок
61
6
27
Кьереме
27
Кьереме
6
8
11
11
8
5
27
27
5
21
20
20
21
75
Жозеф
10
Сбаи
10
Сбаи
75
Жозеф
22
9
Постолачи
9
Постолачи
22
Остались в запасе
Кан
Гренобль
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Кан - Гренобль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
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