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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Сент-Этьен
Конкарно - Сент-Этьен: обзор матча 23 сентября 2023
Конкарно
23.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 7 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
73'
И. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Сент-Этьен
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
R. Sans
90'
+1
85'
Замена
V. Lobry
️️️️
Б. Бушуари
85'
Замена
Д. Шамбос
️️️️
М. Кафаро
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
Н. Шадли
84'
Замена
A. Urie
️️️️
Y. Merdji
83'
77'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Л. Фомба
77'
Замена
M. Bentayg
️️️️
С. Диарра
73'
ГОЛ! 0:1!
И. Сиссоко
Пас отдал
М. Кафаро
Замена
T. Sinquin
️️️️
A. Philiponeau
71'
Замена
I. Matondo
️️️️
Б. Муазан
71'
Желтая карточка
M. Etuin
70'
66'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Г. Шарбонье
32'
Желтая карточка
Д. Батубинсика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
2
Alec Georgen
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
17
Maxime Etuin
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Esteban Salles
ЦФ
3
Romain Sans
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
10
Yanis Merdji
ЦФ
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
7
Axel Urie
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
45
Isaac Matondo
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
3-2-2-4
2
4
3
26
17
10
Муазан
77
Шадли
30
10
14
Ба
3
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
23
Бриансон
27
Петро
5
Тардье
11
Фомба
8
Бушуари
25
Диарра
20
Кафаро
14
Шарбонье
3
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
3
10
7
7
10
26
2
2
26
10
Муазан
45
45
10
Муазан
77
Шадли
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
77
Шадли
25
Диарра
3
3
25
Диарра
11
Фомба
17
Муэффек
17
Муэффек
11
Фомба
20
Кафаро
7
Шамбос
7
Шамбос
20
Кафаро
14
Шарбонье
9
Сиссоко
9
Сиссоко
14
Шарбонье
8
Бушуари
19
19
8
Бушуари
Остались в запасе
Конкарно
Сент-Этьен
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
42
Этьен Грин
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Конкарно - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
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