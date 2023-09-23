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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Генгам
Лаваль - Генгам: обзор матча 23 сентября 2023
Лаваль
23.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 7 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
61'
П. Диав
88'
M. Tchokounté
49'
Б. Гийом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Генгам
Замена
T. Thomas
️️️️
S. Sanna
90'
+1
90'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
B. Roux
ГОЛ! 2:1!
M. Tchokounté
Пас отдал
T. Vargas
88'
Замена
P. Ouaneh
️️️️
А. Черни
82'
77'
Замена
Г. Курте
️️️️
А. Эль Уаззани
77'
Замена
T. Luvambo
️️️️
M. Merghem
69'
Замена
H. Picard
️️️️
A. Sagna
Желтая карточка
M. Tchokounté
67'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Ж. Кадиль
62'
ГОЛ! 1:1!
П. Диав
Пас отдал
T. Vargas
61'
51'
Желтая карточка
Б. Гийом
49'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гийом
Пас отдал
А. Эль Уаззани
44'
Желтая карточка
B. Roux
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ПВ
6
Sam Sanna
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
26
Mathis Riou
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
11
Amadou Sagna
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
3-2-1-4
30
Самасса
23
Диав
75
Черни
7
23
3
28
Кадиль
6
18
4
39
3-2-4-1
1
26
12
Н'Дур
5
24
Сивис
7
7
4
19
Эль Уаззани
11
9
Гийом
75
Черни
15
15
75
Черни
6
8
8
6
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
7
92
92
7
11
22
22
11
5
19
Иглесиас
19
Иглесиас
5
19
Эль Уаззани
18
Курте
18
Курте
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
Лаваль
Генгам
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Жордан Тель
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Лаваль - Генгам
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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