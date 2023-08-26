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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Анжер
Дюнкерк - Анжер: обзор матча 26 августа 2023
Дюнкерк
26.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 4 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
90+5'
Х. Абделли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Анжер
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Абделли
Желтая карточка
D. Thiam
90'
+4
84'
Замена
Н. Фатар
️️️️
П. Капелле
Замена
M. Guel
️️️️
T. Keita
81'
Замена
E. Bardeli
️️️️
R. Ghrieb
81'
77'
Желтая карточка
И. Ньян
Замена
J. Anziani
️️️️
R. Boissier
72'
65'
Желтая карточка
Ж. Бахоя
Замена
A. Ipiélé
️️️️
Á. Orelien
63'
57'
Замена
И. Ньян
️️️️
Д. Калумба
57'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
А. Эну
46'
Замена
У. Камара
️️️️
Л. Рао-Лисоа
Желтая карточка
Á. Orelien
40'
Желтая карточка
R. Ghrieb
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
28
Йохан Билинги
ЦЗ
3
Driss Trichard
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
18
Demba Thiam
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
44
Tidiane Keita
ЦП
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
27
Alain Ipiélé
ЦФ
13
Ludéric Etonde
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
17
M. Guel
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
3-2-2-3
16
82
17
Юссуф
18
3
28
Билинги
10
44
9
10
7
4-2-2-2
75
Фофана
27
Рао-Лисоа
7
Валери
25
Бамба
21
Лефор
8
Лопи
15
Капелле
30
Калумба
8
Абделли
99
Диони
23
Эну
10
20
20
10
7
18
18
7
10
27
27
10
44
17
17
44
27
Рао-Лисоа
4
Камара
4
Камара
27
Рао-Лисоа
23
Эну
23
Бахоя
23
Бахоя
23
Эну
15
Капелле
11
Фатар
11
Фатар
15
Капелле
30
Калумба
7
Ньян
7
Ньян
30
Калумба
Остались в запасе
Дюнкерк
Анжер
40
Люка Лавалле
ВР
13
Ludéric Etonde
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
13
Ludéric Etonde
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Дюнкерк - Анжер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
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