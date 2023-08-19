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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Кевийи
Сент-Этьен - Кевийи: обзор матча 19 августа 2023
Сент-Этьен
19.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кевийи
29'
И. Сиссоко (П)
45+1'
И. Сиссоко (П)
54'
Б. Пьерре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Кевийи
90'
+1
Желтая карточка
Б. Пьерре
83'
Замена
J. Pendant
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
83'
Замена
A. Bonnet
️️️️
К. Сидибе
Замена
К. Сиссе
️️️️
И. Сиссоко
82'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Т. Монконду
82'
75'
Замена
R. Legendre
️️️️
С. Сумано
74'
Замена
G. Vénuste Baboula
️️️️
П. Яд
Замена
V. Lobry
️️️️
Д. Шамбос
71'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
М. Кафаро
70'
54'
ГОЛ! 2:1!
Б. Пьерре
Пас отдал
L. Delaurier-Chaubet
52'
Замена
Г. Сангаре
️️️️
G. Gbelle
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Сиссоко
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Сиссоко
29'
27'
Желтая карточка
N. Cisse
11'
Желтая карточка
К. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
6
Калиду Сидибе
ОП
14
Garland Gbelle
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
11
Ламин Фомба
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
19
Victor Lobry
ЦФ
23
Карим Сиссе
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
17
Густаво Сангаре
ОП
10
Alexandre Bonnet
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
94
Ghislain Vénuste Baboula
ЦФ
35
Robin Legendre
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Ларсоннер
27
Петро
21
Батубинсика
23
Бриансон
27
Нкунку
6
Монконду
8
Аппиа
8
Бушуари
7
Шамбос
20
Кафаро
9
Сиссоко
4-1-2-1-2
1
Лерой
58
Сиссоко
15
3
2
Лорик
6
Сидибе
14
35
37
Яд
99
Сумано
44
Пьерре
6
Монконду
11
Фомба
11
Фомба
6
Монконду
7
Шамбос
19
19
7
Шамбос
9
Сиссоко
23
Сиссе
23
Сиссе
9
Сиссоко
20
Кафаро
14
Шарбонье
14
Шарбонье
20
Кафаро
14
17
Сангаре
17
Сангаре
14
6
Сидибе
10
10
6
Сидибе
35
7
7
35
37
Яд
94
94
37
Яд
99
Сумано
35
35
99
Сумано
Остались в запасе
Сент-Этьен
Кевийи
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
20
Arsène Courel
ВР
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Сент-Этьен - Кевийи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
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Франция. Третья лига, 9 тур
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3 : 1
03.10.2026
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