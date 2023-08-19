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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Дюнкерк
Анси - Дюнкерк: обзор матча 19 августа 2023
Анси
19.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 3 тур
3 : 0
Завершен
Дюнкерк
55'
A. Larose
59'
W. Caddy
90+2'
К. Тестуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Дюнкерк
ГОЛ! 3:0!
К. Тестуд
90'
+2
81'
Замена
L. Etonde
️️️️
R. Boissier
Желтая карточка
К. Муанга
76'
Замена
Z. Bengueddoudj
️️️️
В. Пажо
73'
68'
Замена
D. Trichard
️️️️
Й. Билинги
62'
Замена
Á. Orelien
️️️️
R. Ghrieb
62'
Замена
F. Mbemba
️️️️
E. Bardeli
61'
Замена
M. Guel
️️️️
J. Anziani
Замена
С. Шамаль
️️️️
Н. Кандиль
61'
Замена
К. Тестуд
️️️️
W. Caddy
60'
Замена
М. Аделин
️️️️
Y. Barry
60'
ГОЛ! 2:0!
W. Caddy
59'
ГОЛ! 1:0!
A. Larose
Пас отдал
Y. Barry
55'
Желтая карточка
А. Каши
45'
+6
45'
+3
Желтая карточка
R. Ghrieb
Желтая карточка
Y. Barry
17'
Замена
A. Larose
️️️️
А. Босетти
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
20
Yacouba Barry
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
23
Алекси Босетти
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
26
Опа Санганте
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
18
Demba Thiam
ЦЗ
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
10
Remy Boissier
ЦП
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Анси
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
14
Стив Шамаль
ЛВ
5
Мартен Аделин
ЦП
28
Antoine Larose
ЦФ
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
3
Driss Trichard
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
20
Freddy Mbemba
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
17
M. Guel
ЦФ
13
Ludéric Etonde
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Эскале
6
18
Жан
14
Муанга
3
5
Каши
17
Пажо
10
20
70
Кандиль
23
Босетти
3-2-3-2
16
17
Юссуф
28
Билинги
18
26
Санганте
82
18
20
10
27
7
20
5
Аделин
5
Аделин
20
10
12
Тестуд
12
Тестуд
10
70
Кандиль
14
Шамаль
14
Шамаль
70
Кандиль
23
Босетти
28
28
23
Босетти
17
Пажо
10
10
17
Пажо
28
Билинги
3
3
28
Билинги
18
20
20
18
7
10
10
7
20
17
17
20
10
13
13
10
Остались в запасе
Анси
Дюнкерк
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
40
Люка Лавалле
ВР
44
Tidiane Keita
ЦП
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
44
Tidiane Keita
ЦП
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Анси - Дюнкерк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
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25 мая
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2023.03.02 07:23
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
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