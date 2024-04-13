Циттаделла - Асколи

|19 тур
|26 декабря, вторник
|00:00
|Асколи
|Циттаделла
|19 тур
|26 декабря, вторник
|00:00
|Асколи
|Циттаделла
|3 раунд
|15 августа, суббота
|00:00
|Циттаделла
|2:1
|Асколи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Катанцаро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Бари
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Пиза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Тернана
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Палермо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Феральписало
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Модена
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Зюйдтироль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Циттаделла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Реджана 1919
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0