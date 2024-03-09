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Модена - Феральписало

09.03.2024, Суббота, 00:00 мск Италия. Серия В, 29 тур Модена - Феральписало
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Матч еще не начался
Италия. Серия В (2023/2024)
5 тур
16 сентября, суббота 15:00 Феральписало Модена
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Парма 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Катанцаро 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Бари 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Пиза 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Тернана 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Комо 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Палермо 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Феральписало 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Асколи 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Модена 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Венеция 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Козенца 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Зюйдтироль 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сампдория 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Циттаделла 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кремонезе 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Реджана 1919 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Специя 0 0 0 0 0:0 0 0
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