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Торпедо - Рубин: обзор матча 29 октября 2006

Торпедо
29.10.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Протокол Торпедо - Рубин
Конец матча
Второй тайм
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Начало матча
Статистика матча Торпедо - Рубин
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0
Матчи команд
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