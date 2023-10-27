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Расписание матчей
Италия. Серия B
Циттаделла - Кремонезе
Циттаделла - Кремонезе: обзор матча 27 октября 2023
Циттаделла
27.10.2023, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 11 тур
1 : 2
Завершен
Кремонезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Циттаделла - Кремонезе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
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2015.08.03 07:11
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