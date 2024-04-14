Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Тенерифе
Альбасете - Тенерифе: обзор матча 14 апреля 2024
Альбасете
14.04.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 35 тур
1 : 0
Завершен
Тенерифе
71'
А. Килес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Тенерифе
Замена
Д. Эскриче
️️️️
А. Килес
81'
Замена
К. Исаак
️️️️
И. Марин
79'
Замена
S. Shashoua
️️️️
М. Фустер
79'
77'
Желтая карточка
T.
74'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Y. Rahmani
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Килес
71'
Замена
J. García
️️️️
А. Родригес
67'
Замена
А. Пачеко
️️️️
Х. Антонио Рос
67'
Желтая карточка
М. Фустер
62'
60'
Замена
Анхель
️️️️
Р. Лопес
Желтая карточка
К. Исаак
52'
35'
Вторая желтая
С. Гонсалес
Желтая карточка
И. Марин
26'
18'
Замена
T.
️️️️
В. Рубио
6'
Желтая карточка
С. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
31
Томаш Вацлик
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
14
Ману Фустер
(К)
ЛВ
6
Rai Marchán
ЦП
9
Альберто Килес
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
16
Айтор Санц
(К)
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
19
Луисми Крус
АП
19
Y. Rahmani
ЦФ
4
José León
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
9
Pedro Benito
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Teto
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
3-1-2-4
31
Вацлик
37
Рос
17
22
Родригес
6
14
Фустер
10
Фидель
9
Килес
12
Марин
4
5
3-2-3-2
12
Сориано
22
6
Гонсалес
24
Амо
16
Санц
14
Корредера
12
Лопес
19
Крус
20
Рубио
4
19
37
Рос
6
Пачеко
6
Пачеко
37
Рос
12
Марин
2
Исаак
2
Исаак
12
Марин
14
Фустер
19
19
14
Фустер
9
Килес
30
Эскриче
30
Эскриче
9
Килес
22
Родригес
7
7
22
Родригес
19
22
Мартинес
22
Мартинес
19
20
Рубио
20
20
20
Рубио
12
Лопес
9
Анхель
9
Анхель
12
Лопес
Остались в запасе
Альбасете
Тенерифе
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
9
Pedro Benito
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
9
Pedro Benito
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Альбасете - Тенерифе
3
1
2
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
508
461
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Карлос Бельмонте
Новости команд
Все
Альбасете
Тенерифе
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Кубок Испании. «Барселона» прошла в полуфинал, победив обидчика «Реала»
4 февраля
1
«Альбасете» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2026
3 февраля
«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» и другие пары 1/4 финала Кубка Испании
19 января
Аршавин оценил расклад в Кубке Испании для «Барселоны»
16 января
Пике поиздевался над «Реалом» после вылета мадридцев из Кубка Испании
15 января
1
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+