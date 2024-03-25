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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Расинг де Феррол
Альбасете - Расинг де Феррол: обзор матча 25 марта 2024
Альбасете
25.03.2024, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 32 тур
1 : 1
Завершен
Расинг де Феррол
26'
А. Килес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Расинг де Феррол
90'
+4
Желтая карточка
B. Martínez
90'
+3
Пенальти не реализован!
Э. Пена
87'
Замена
Э. Пена
️️️️
Н. Серрано
Замена
А. Пачеко
️️️️
А. Килес
85'
Замена
Х. Сильва
️️️️
J. Alonso
85'
78'
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
77'
Замена
B. Martínez
️️️️
М. Дельгадо
Замена
Фидель
️️️️
J. García
73'
Замена
И. Марин
️️️️
R. Marchán
63'
50'
Пенальти не реализован!
А. Хименес
Замена
R. Rodriguez
️️️️
A. Medina Delgado
46'
Желтая карточка
К. Исаак
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Килес
Пас отдал
М. Фустер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
31
Томаш Вацлик
ВР
15
Кайки
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
14
Ману Фустер
(К)
ЛВ
6
Rai Marchán
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
8
Alex López
(К)
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
28
Óscar Pinchi
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Антонио Пачеко
ЦП
2
Mohammed Djetei
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦП
9
Sabin Merino
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
2-2-1-5
31
Вацлик
15
Кайки
17
6
14
Олаэчеа
14
Фустер
7
5
4
9
Килес
2
Исаак
3-2-1-4
13
14
15
Кастро
16
Дельгадо
8
8
Берналь
22
Серрано
2
Куберо
20
Хименес
14
Лосада
28
17
33
Сильва
33
Сильва
17
9
Килес
6
Пачеко
6
Пачеко
9
Килес
7
10
Фидель
10
Фидель
7
4
14
14
4
6
12
Марин
12
Марин
6
16
Дельгадо
22
22
16
Дельгадо
16
Мансанара
16
Мансанара
22
Серрано
8
Пена
8
Пена
22
Серрано
20
Хименес
9
9
20
Хименес
Остались в запасе
Альбасете
Расинг де Феррол
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Альбасете - Расинг де Феррол
1
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Количество передач
374
395
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
73
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Jose Antonio Lopez Toca, Spain
Стадион:
Карлос Бельмонте
Посещаемость:
7331 из 17300 зрителей (42%)
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