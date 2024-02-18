Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Эйбар
Эльче - Эйбар: обзор матча 18 февраля 2024
Эльче
18.02.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 27 тур
0 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Эйбар
Замена
Хосан
️️️️
М. Гаспар
89'
88'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
Стоичков
86'
Желтая карточка
Л. Зидан
Замена
B. Garcés
️️️️
М. Эль-Гезуани
80'
Замена
М. Ньето
️️️️
Н. Кастро
80'
74'
Желтая карточка
А. Арбилья
74'
Замена
С. Леон
️️️️
Х. Баутиста
Замена
Р. Мендоса
️️️️
А. Фебас
67'
64'
Желтая карточка
П. Ноласкоайн
61'
Желтая карточка
М. Перейра
60'
Замена
J. Corpas
️️️️
М. Сориано
60'
Замена
П. Ноласкоайн
️️️️
У. Венцедор
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
21'
Желтая карточка
А. Фебас
16'
Желтая карточка
К. Клер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
8
Николас Кастро
АП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
17
Хосан
ПВ
18
Borja Garcés
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
7
Кике
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дитуро
18
Клер
6
Бигас
5
Каррейра
7
Фернандес Меркау
2
Гаспар
14
Фебас
18
Дональд
20
Моренте
8
Кастро
9
Эль-Гезуани
3-4-1-2
13
Зидан
23
Техеро
23
Арбилья
3
12
Венцедор
23
Перейра
21
Сориано
6
Альварес
47
Акетче
19
Стоичков
9
Баутиста
14
Фебас
4
Мендоса
4
Мендоса
14
Фебас
2
Гаспар
17
Хосан
17
Хосан
2
Гаспар
9
Эль-Гезуани
18
18
9
Эль-Гезуани
8
Кастро
11
Ньето
11
Ньето
8
Кастро
19
Стоичков
22
Гутьеррес
22
Гутьеррес
19
Стоичков
12
Венцедор
5
Ноласкоайн
5
Ноласкоайн
12
Венцедор
21
Сориано
17
17
21
Сориано
9
Баутиста
11
Леон
11
Леон
9
Баутиста
Остались в запасе
Эльче
Эйбар
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
17
Серхио Бермехо
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
17
Серхио Бермехо
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Эльче - Эйбар
4
4
Всего ударов по воротам
30
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
9
3
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
566
274
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
15
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
14
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
Мартинес Валеро
Новости команд
Все
Эльче
Эйбар
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+