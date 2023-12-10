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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Картахена
Эльче - Картахена: обзор матча 10 декабря 2023
Эльче
10.12.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Сегунда, 19 тур
1 : 2
Завершен
Картахена
18'
О. Плано
66'
А. Ортуньо
84'
Л. Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Картахена
Желтая карточка
П. Бигас
90'
+9
90'
+4
Желтая карточка
А. Ортуньо
90'
Замена
М. Рико
️️️️
Л. Муньос
Желтая карточка
B. Garcés
89'
88'
Желтая карточка
Х. Фонтан
84'
ГОЛ! 1:2!
Л. Муньос
Пас отдал
У. Эмбалу
Замена
С. Леон
️️️️
О. Плано
81'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
М. Гаспар
81'
78'
Желтая карточка
Г. Верду
Замена
Фидель
️️️️
Н. Фернандес Меркау
74'
73'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
И. Янссон
71'
Желтая карточка
И. Янссон
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Ортуньо
Пас отдал
И. Калеро
Замена
B. Garcés
️️️️
М. Эль-Гезуани
64'
Замена
C. Salvador
️️️️
Н. Кастро
64'
46'
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Х. Нарваэс
46'
Замена
Д. Мусто
️️️️
Х. Карлос
Желтая карточка
Т. Моренте
25'
ГОЛ! 1:0!
О. Плано
Пас отдал
А. Фебас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
8
Эктор Эвел
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
18
Borja Garcés
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
17
Микель Рико
ЦП
31
Juan Sabater
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
4-1-3-2
8
Сан Роман
7
Фернандес Меркау
18
Клер
6
Бигас
2
Гаспар
14
Фебас
20
Моренте
8
Кастро
20
Плано
9
Эль-Гезуани
17
Хосан
4-1-3-2
13
Мартинес
4
Алкала
5
Верду
3
Фонтан
14
Калеро
6
Аларкон
8
Эвел
22
Карлос
21
Янссон
8
Муньос
12
Нарваэс
2
Гаспар
16
Гонсалес
16
Гонсалес
2
Гаспар
7
Фернандес Меркау
10
Фидель
10
Фидель
7
Фернандес Меркау
9
Эль-Гезуани
18
18
9
Эль-Гезуани
8
Кастро
10
10
8
Кастро
20
Плано
11
Леон
11
Леон
20
Плано
8
Муньос
17
Рико
17
Рико
8
Муньос
21
Янссон
11
Эмбалу
11
Эмбалу
21
Янссон
22
Карлос
18
Мусто
18
Мусто
22
Карлос
12
Нарваэс
9
Ортуньо
9
Ортуньо
12
Нарваэс
Остались в запасе
Эльче
Картахена
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
30
Jhafets Reyes
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
31
Juan Sabater
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
31
Juan Sabater
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Эльче - Картахена
3
4
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
5
4
Офсайды
2
0
Количество передач
283
119
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Luis Mario Milla Alvendiz, Spain
Стадион:
Мартинес Валеро
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