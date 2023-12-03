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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Альбасете
Расинг де Феррол - Альбасете: обзор матча 03 декабря 2023
Расинг де Феррол
03.12.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 18 тур
5 : 4
Завершен
Альбасете
30'
Х. Сене
60'
S. Merino
71'
К. Висенте
80'
S. Merino
90+4'
S. Merino
4'
М. Фустер
50'
Д. Эскриче
75'
Л. Олаэчеа
90+9'
Д. Эскриче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Альбасете
90'
+9
ГОЛ! 5:4!
Д. Эскриче
Пас отдал
А. Родригес
90'
+4
Желтая карточка
C. Glauder
ГОЛ! 5:3!
S. Merino
Пас отдал
Э. Пена
90'
+4
87'
Замена
Х. Сильва
️️️️
J. Alonso
87'
Замена
А. Пачеко
️️️️
Л. Олаэчеа
83'
Желтая карточка
Л. Олаэчеа
ГОЛ! 4:3!
S. Merino
80'
75'
ГОЛ! 3:3!
Л. Олаэчеа
Пас отдал
А. Килес
72'
Замена
А. Килес
️️️️
J. García
ГОЛ! 3:2!
К. Висенте
71'
Замена
M. Justo
️️️️
А. Хименес
64'
ГОЛ! 2:2!
S. Merino
60'
Замена
Э. Пена
️️️️
С. Куберо
57'
50'
ГОЛ! 1:2!
Д. Эскриче
Пас отдал
М. Фустер
48'
Желтая карточка
T. Datković
Замена
S. Merino
️️️️
А. Вадильо
46'
Замена
️️️️
B. Martínez
46'
Желтая карточка
К. Висенте
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Сене
Пас отдал
Х. Берналь
30'
25'
Замена
T. Datković
️️️️
И. Марин
20'
Красная карточка
Х. Антонио Рос
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Фустер
Пас отдал
И. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Jon Garcia
(К)
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Альбасете
13
Bernabé Barragán
(К)
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
14
Ману Фустер
ЦП
5
Cristian Glauder
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
9
Sabin Merino
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
2-2-1-5
13
5
14
7
Висенте
8
Берналь
14
Вадильо
20
Хименес
16
Дельгадо
10
Сене
14
Лосада
2
Куберо
2-3-5
13
22
Родригес
17
37
Рос
14
Олаэчеа
14
Фустер
5
30
Эскриче
12
Марин
14
7
22
22
14
Вадильо
9
9
14
Вадильо
20
Хименес
9
9
20
Хименес
2
Куберо
8
Пена
8
Пена
2
Куберо
17
33
Сильва
33
Сильва
17
14
Олаэчеа
6
Пачеко
6
Пачеко
14
Олаэчеа
12
Марин
15
15
12
Марин
7
9
Килес
9
Килес
7
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Альбасете
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
23
Nacho Sánchez
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
13
Диего Альтубе
ВР
19
S. Shashoua
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
23
Nacho Sánchez
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
19
S. Shashoua
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Расинг де Феррол - Альбасете
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Йон Андер Гонсалес Эстебан
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
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