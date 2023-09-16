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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Бургос
Альбасете - Бургос: обзор матча 16 сентября 2023
Альбасете
16.09.2023, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 6 тур
2 : 1
Завершен
Бургос
3'
А. Килес (П)
53'
C. Glauder
60'
Ф. Ниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Бургос
Замена
А. Родригес
️️️️
К. Исаак
90'
Замена
T. Datković
️️️️
C. Glauder
90'
86'
Желтая карточка
А. Мартин
Замена
Х. Антонио Рос
️️️️
Д. Эскриче
81'
Желтая карточка
Л. Олаэчеа
76'
70'
Замена
J. López-Pinto
️️️️
А. Бермехо
69'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Э. Савельич
Замена
А. Пачеко
️️️️
A. Medina Delgado
63'
Замена
J. García
️️️️
А. Килес
63'
60'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ниньо
Пас отдал
А. Родригес
60'
Замена
А. Родригес
️️️️
М. Муньос
ГОЛ! 2:0!
C. Glauder
Пас отдал
М. Фустер
53'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Савельич
15'
Замена
А. Бермехо
️️️️
Матос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Килес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
16
Курро Санчес
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
Бургос
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
1-2-5
13
17
14
Фустер
14
Олаэчеа
4
2
Исаак
2
5
14
4-3-2-1
13
Каро
24
Савельич
3
Матос
6
18
22
Санкрис
20
Атьенса
22
Муньос
16
Санчес
16
Мартин
14
Ниньо
2
Исаак
22
Родригес
22
Родригес
2
Исаак
30
Эскриче
37
Рос
37
Рос
30
Эскриче
4
6
Пачеко
6
Пачеко
4
5
15
15
5
9
Килес
7
7
9
Килес
22
Муньос
17
Родригес
17
Родригес
22
Муньос
Бермехо
11
11
Бермехо
24
Савельич
99
99
24
Савельич
3
Матос
95
Бермехо
95
Бермехо
3
Матос
Остались в запасе
Альбасете
Бургос
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
19
S. Shashoua
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
10
Kevin Appin
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
19
S. Shashoua
ЦФ
Остались в запасе
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
10
Kevin Appin
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Альбасете - Бургос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
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