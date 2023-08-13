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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Эспаньол
Альбасете - Эспаньол: обзор матча 13 августа 2023
Альбасете
13.08.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 1 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
90+3'
А. Килес
40'
Ф. Калеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Антонио Рос
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
А. Килес
90'
+3
88'
Замена
О. Эль-Хилали
️️️️
Ж. Каррерас
87'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Н. Меламед
79'
Замена
Х. Грагера
️️️️
К. Баре
Замена
S. Shashoua
️️️️
М. Фустер
78'
Замена
А. Пачеко
️️️️
Л. Олаэчеа
78'
72'
Желтая карточка
О. Хиль
Замена
A. Medina Delgado
️️️️
К. Исаак
68'
Замена
Х. Антонио Рос
️️️️
C. Glauder
68'
67'
Замена
Л. Димата
️️️️
Х. Ласо
64'
Желтая карточка
Ф. Калеро
Желтая карточка
C. Glauder
63'
Желтая карточка
Л. Олаэчеа
62'
Замена
А. Килес
️️️️
И. Марин
54'
Пенальти не реализован!
М. Фустер
43'
40'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Калеро
Пас отдал
Л. Кабрера
Пенальти не реализован!
М. Фустер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
7
Juanma García
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
9
Альберто Килес
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Joan Puig
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
2
Набиль Туайзи
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
2-2-5
13
22
Родригес
17
14
Фустер
14
Олаэчеа
14
2
5
2
Исаак
12
Марин
4-2-3-1
1
Пачеко
27
Хиль
12
Калеро
6
Кабрера
5
Оливан
10
Лосано
88
Баре
17
Каррерас
10
Меламед
16
Ласо
22
Брейтуэйт
5
37
Рос
37
Рос
5
14
Олаэчеа
6
Пачеко
6
Пачеко
14
Олаэчеа
12
Марин
9
Килес
9
Килес
12
Марин
2
Исаак
4
4
2
Исаак
14
Фустер
19
19
14
Фустер
17
Каррерас
23
Эль-Хилали
23
Эль-Хилали
17
Каррерас
88
Баре
20
Грагера
20
Грагера
88
Баре
10
Меламед
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Меламед
16
Ласо
11
Димата
11
Димата
16
Ласо
Остались в запасе
Альбасете
Эспаньол
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Joan Puig
ЦЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
2
Набиль Туайзи
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Joan Puig
ЦЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
2
Набиль Туайзи
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Альбасете - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
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