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Филадельфия Юнион - Интер

16.08.2023, Среда, 02:00 мск Кубок лиг Северной Америки, 1/2 финала Филадельфия Юнион - Интер
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Матч начнется в 02:00 мск
П1
2.9
Х
3.75
П2
2.3
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США. МЛС 2023
28 тур
25 июня, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 4:1 Интер
2 тур
5 марта, воскресенье 03:30 Интер 2:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2022
28 тур
14 июля, четверг 00:00 Интер 1:2 Филадельфия Юнион
17 тур
19 мая, четверг 02:30 Филадельфия Юнион 0:0 Интер
США. МЛС 2021
19 тур
26 июля, понедельник 02:30 Интер 1:1 Филадельфия Юнион
3 тур
25 апреля, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 1:2 Интер
США. МЛС 2020, группа e

28 сентября, понедельник 02:30 Филадельфия Юнион 3:0 Интер
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