Филадельфия Юнион - Интер

|28 тур
|25 июня, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|4:1
|Интер
|2 тур
|5 марта, воскресенье
|03:30
|Интер
|2:0
|Филадельфия Юнион
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|4:1
|Интер
|2 тур
|5 марта, воскресенье
|03:30
|Интер
|2:0
|Филадельфия Юнион
|28 тур
|14 июля, четверг
|00:00
|Интер
|1:2
|Филадельфия Юнион
|17 тур
|19 мая, четверг
|02:30
|Филадельфия Юнион
|0:0
|Интер
|19 тур
|26 июля, понедельник
|02:30
|Интер
|1:1
|Филадельфия Юнион
|3 тур
|25 апреля, воскресенье
|03:00
|Филадельфия Юнион
|1:2
|Интер
|
|28 сентября, понедельник
|02:30
|Филадельфия Юнион
|3:0
|Интер