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Челси - Уимблдон

30.08.2023, Среда, 21:45 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Челси - Уимблдон
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Матч начнется в 21:45 мск
Товарищеские матчи 2014

19 июля, суббота 23:00 Уимблдон 2:3 Челси
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