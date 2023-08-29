Суонси - Борнмут

29.08.2023, Вторник, 21:45 мск Суонси, стадион Либерти Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Суонси - Борнмут
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Матч начнется в 21:45 мск
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
34 тур
26 апреля, вторник 21:45 Суонси 3:3 Борнмут
17 тур
6 ноября, суббота 18:00 Борнмут 4:0 Суонси
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
37 тур
16 марта, вторник 22:45 Борнмут 3:0 Суонси
17 тур
8 декабря, вторник 22:45 Суонси 0:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
37 тур
5 мая, суббота 17:00 Борнмут 1:0 Суонси
13 тур
25 ноября, суббота 18:00 Суонси 0:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
18 марта, суббота 20:30 Борнмут 2:0 Суонси
19 тур
31 декабря, суббота 18:00 Суонси 0:3 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
12 марта, суббота 18:00 Борнмут 3:2 Суонси
13 тур
21 ноября, суббота 18:00 Суонси 2:2 Борнмут
Товарищеские матчи 2014

1 августа, пятница 22:30 Борнмут 3:1 Суонси
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