Суонси - Борнмут

|34 тур
|26 апреля, вторник
|21:45
|Суонси
|3:3
|Борнмут
|17 тур
|6 ноября, суббота
|18:00
|Борнмут
|4:0
|Суонси
|34 тур
|26 апреля, вторник
|21:45
|Суонси
|3:3
|Борнмут
|17 тур
|6 ноября, суббота
|18:00
|Борнмут
|4:0
|Суонси
|37 тур
|16 марта, вторник
|22:45
|Борнмут
|3:0
|Суонси
|17 тур
|8 декабря, вторник
|22:45
|Суонси
|0:0
|Борнмут
|29 тур
|18 марта, суббота
|20:30
|Борнмут
|2:0
|Суонси
|19 тур
|31 декабря, суббота
|18:00
|Суонси
|0:3
|Борнмут
|30 тур
|12 марта, суббота
|18:00
|Борнмут
|3:2
|Суонси
|13 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Суонси
|2:2
|Борнмут