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Шеффилд Юнайтед - Линкольн

30.08.2023, Среда, 21:45 мск Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Шеффилд Юнайтед - Линкольн
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Матч начнется в 21:45 мск
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