Вулверхэмптон - Блэкпул

|26 тур
|17 января, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|2:0
|Блэкпул
|6 тур
|13 сентября, суббота
|18:00
|Блэкпул
|0:0
|Вулверхэмптон
|26 тур
|17 января, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|2:0
|Блэкпул
|6 тур
|13 сентября, суббота
|18:00
|Блэкпул
|0:0
|Вулверхэмптон
|29 тур
|26 января, суббота
|19:00
|Вулверхэмптон
|1:2
|Блэкпул
|23 тур
|21 декабря, пятница
|23:45
|Блэкпул
|1:2
|Вулверхэмптон
|28 тур
|26 февраля, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|4:0
|Блэкпул
|14 тур
|20 ноября, суббота
|18:00
|Блэкпул
|2:1
|Вулверхэмптон