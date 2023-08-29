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Вулверхэмптон - Блэкпул

29.08.2023, Вторник, 21:45 мск Вулверхэмптон, стадион Мулинекс Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Вулверхэмптон - Блэкпул
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Матч начнется в 21:45 мск
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
26 тур
17 января, суббота 18:00 Вулверхэмптон 2:0 Блэкпул
6 тур
13 сентября, суббота 18:00 Блэкпул 0:0 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
29 тур
26 января, суббота 19:00 Вулверхэмптон 1:2 Блэкпул
23 тур
21 декабря, пятница 23:45 Блэкпул 1:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
26 февраля, суббота 18:00 Вулверхэмптон 4:0 Блэкпул
14 тур
20 ноября, суббота 18:00 Блэкпул 2:1 Вулверхэмптон
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