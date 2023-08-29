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Шеффилд Уэнсдэй - Мэнсфилд Таун

29.08.2023, Вторник, 21:45 мск Шеффилд, стадион Хиллсбро Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Шеффилд Уэнсдэй - Мэнсфилд Таун
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Матч начнется в 21:45 мск
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/64 финала
11 августа, вторник 21:45 Шеффилд Уэнсдэй 4:1 Мэнсфилд Таун
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