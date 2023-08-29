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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Транмер - Лестер
Транмер - Лестер: обзор матча 29 августа 2023
Транмер
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Лестер
55'
О. Ндиди
59'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Транмер - Лестер
Замена
R. McAlear
️️️️
J. Hawkes
86'
Замена
K. Dennis
️️️️
R. Hendry
84'
82'
Замена
Б. Нельсон
️️️️
Д. Джастин
Замена
К. Хеммингс
️️️️
К. Моррис
77'
Замена
C. Jolley
️️️️
S. Taylor
76'
65'
Желтая карточка
В. Фас
Желтая карточка
Т. Дэвис
64'
Желтая карточка
C. Jennings
62'
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Варди
Пас отдал
О. Ндиди
55'
ГОЛ! 0:1!
О. Ндиди
Пас отдал
Ч. Казадеи
46'
Замена
В. Маркал
️️️️
С. Мавидиди
46'
Замена
О. Ндиди
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
46'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Г. Уинкс
46'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
М. Олбрайтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
5
Том Дэвис
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
18
Connor Jennings
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
16
Крис Мерри
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Транмер
4
Брэд Уокер
ЦП
20
Рис Хьюз
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
2-2-5
21
5
Дэвис
24
21
16
Мерри
18
Моррис
32
36
4
3-1-4-2
1
Столярчик
24
Джастин
2
Дойл
4
Фас
8
Дьюсбери-Холл
11
Олбрайтон
22
Казадеи
4
Уинкс
8
Чодури
45
Мавидиди
9
Варди
24
9
9
24
21
42
42
21
32
12
12
32
18
Моррис
15
Хеммингс
15
Хеммингс
18
Моррис
24
Джастин
4
Нельсон
4
Нельсон
24
Джастин
4
Уинкс
21
Перейра
21
Перейра
4
Уинкс
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
4
Ндиди
8
Дьюсбери-Холл
11
Олбрайтон
11
Акгюн
11
Акгюн
11
Олбрайтон
45
Мавидиди
25
Маркал
25
Маркал
45
Мавидиди
Остались в запасе
Транмер
Лестер
4
Брэд Уокер
ЦП
20
Рис Хьюз
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
1
Мадс Хермансен
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
4
Брэд Уокер
ЦП
20
Рис Хьюз
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Транмер - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
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