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Кремонезе - Кротоне

14.08.2023, Понедельник, 18:45 мск Италия. Кубок, 1/32 финала Кремонезе - Кротоне
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Матч-центр
01:00
Палмейрас
Крузейро
0
0
Идет первый тайм
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