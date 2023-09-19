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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Алтричем - Хартлпул Юнайтед
Алтричем - Хартлпул Юнайтед: обзор матча 19 сентября 2023
Алтричем
19.09.2023, вторник, 21:45
Англия. Национальная лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Хартлпул Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Алтричем - Хартлпул Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Алтричем
Англия. Национальная лига, 20 тур
Алтричем
- : -
28.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 19 тур
Алтричем
3 : 0
24.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 18 тур
Солихалл Мурс
2 : 1
21.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Алтричем
0 : 0
27.10.2026
Киддерминстер
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
25.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 18 тур
Гейтсхед
1 : 2
21.11.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
14.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Файлд
3 : 1
27.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
2022.02.06 00:10
3
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
2022.02.06 00:10
3
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