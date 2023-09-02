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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Борэм Вуд - Барнет
Борэм Вуд - Барнет: обзор матча 02 сентября 2023
Борэм Вуд
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Национальная лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Барнет
Матч
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Статистика матча Борэм Вуд - Барнет
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 20 тур
Борэм Вуд
- : -
28.11.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 3
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уокинг
1 : 2
27.10.2026
Борэм Вуд
Барнет
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
- : -
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 9 тур
Барнет
3 : 1
27.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
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В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
Кубок Англии. «Эвертон» победил «Борэм Вуд» и пробился в 1/4 финала
2022.03.04 01:09
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2022.02.08 15:11
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2022.03.04 01:09
«Борэм Вуд» – 1-я полупрофессиональная команда в истории Кубка Англии, не пропустившая в первых 4 раундах
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3 января
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