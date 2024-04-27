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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Крю Александра
Колчестер Юнайтед - Крю Александра: обзор матча 27 апреля 2024
Колчестер Юнайтед
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 46 тур
1 : 1
Завершен
Крю Александра
35'
N. Chilvers
90+2'
Э. Невитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Крю Александра
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Э. Невитт
81'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
Р. Куни
71'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Ш. Трейси
Замена
R. Harbottle
️️️️
J. Akinde
67'
Желтая карточка
F. Kelleher
62'
49'
Желтая карточка
А. Роу
46'
Замена
А. Роу
️️️️
C. Long
46'
Замена
Д. Остерфилд
️️️️
M. Holicek
ГОЛ! 1:0!
N. Chilvers
Пас отдал
Э. Яндоло
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
4
F. Kelleher
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
14
Noah Chilvers
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Крю Александра
1
Макс Стриек
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
17
Matus Holicek
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
9
Christopher Long
(К)
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Крю Александра
20
Калум Агиус
ЛВ
25
Чарли Кирк
ЛВ
4
Джош Остерфилд
ЦП
14
Чарли Финни
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
2-3-1-5
3
Яндоло
4
4
8
Макгихан
16
Рид
11
Феврье
12
5
14
14
Хоппер
14
3-2-2-1-2
1
Стриек
4
5
Деметриу
2
Биллингтон
2
Куни
3
Адебизи
17
11
10
Трейси
20
Невитт
9
14
26
26
14
17
4
Остерфилд
4
Остерфилд
17
9
11
Роу
11
Роу
9
2
Куни
25
Кирк
25
Кирк
2
Куни
10
Трейси
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
10
Трейси
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Крю Александра
1
Оуэн Гудман
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
1
Оуэн Гудман
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Остались в запасе
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Крю Александра
1
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
12
Офсайды
3
2
Количество передач
307
410
Сейвы
4
4
Точность передач %
65
75
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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Колчестер Юнайтед
Крю Александра
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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