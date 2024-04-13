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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Бэрроу
Гиллинхэм - Бэрроу: обзор матча 13 апреля 2024
Гиллинхэм
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 44 тур
3 : 0
Завершен
Бэрроу
45+3'
J. Andrews
55'
R. Feely (АГ)
64'
C. Mahoney
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Бэрроу
Замена
Р. МакКензи
️️️️
T. Dieng
78'
72'
Замена
L. Stephenson
️️️️
D. Campbell
Замена
D. Jefferies
️️️️
J. Andrews
70'
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
70'
ГОЛ! 3:0!
C. Mahoney
Пас отдал
T. Dieng
64'
58'
Замена
J. Proctor
️️️️
E. Acquah
58'
Замена
K. Spence
️️️️
R. Gotts
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
R. Feely
55'
ГОЛ! 1:0!
J. Andrews
Пас отдал
Р. Хаттон
45'
+3
Замена
O. Hawkins
️️️️
Д. Уокер
31'
22'
Красная карточка
G. Ray
Замена
Д. Уокер
️️️️
G. Lapslie
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
5
Timothee Dieng
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Бэрроу
22
Robbie Gotts
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
16
Dom Jefferies
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
8
Kian Spence
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
13
Коул Стоктон
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
3-4-1-2
25
Тернер
5
Эмер
23
3
6
32
10
Уильямс
23
33
Хаттон
19
5
2-2-1-5
22
17
Честер
16
34
Уитфилд
11
Ньюби
6
33
28
29
16
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
5
14
МакКензи
14
МакКензи
5
19
16
16
19
Уокер
12
12
Уокер
32
11
Уокер
11
Уокер
32
22
8
8
22
16
27
27
16
33
9
9
33
Остались в запасе
Гиллинхэм
Бэрроу
1
Гленн Моррис
ВР
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
12
Josh Lillis
ВР
13
Коул Стоктон
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
13
Коул Стоктон
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Гиллинхэм - Бэрроу
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
7
Офсайды
3
1
Количество передач
510
250
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
66
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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