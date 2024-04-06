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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Кроули Таун
Мэнсфилд Таун - Кроули Таун: обзор матча 06 апреля 2024
Мэнсфилд Таун
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 43 тур
1 : 4
Завершен
Кроули Таун
80'
H. Boateng
4'
К. Гордон
24'
Н. Царулла
55'
Д. Орси
56'
K. Lolos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Кроули Таун
81'
Желтая карточка
J. Kelly
ГОЛ! 1:4!
H. Boateng
Пас отдал
G. Williams
80'
78'
Замена
J. Roles
️️️️
R. Darcy
68'
Замена
A. Campbell
️️️️
Д. Орси
64'
Желтая карточка
К. Гордон
Замена
H. Boateng
️️️️
S. Quinn
63'
Замена
Т. Николс
️️️️
Л. Экинс
63'
Замена
G. Maris
️️️️
Л. Рид
62'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
E. Hewitt
62'
Замена
A. Lewis
️️️️
D. Keillor-Dunn
62'
60'
Замена
Л. Келли
️️️️
J. Williams
56'
ГОЛ! 0:4!
K. Lolos
Пас отдал
R. Darcy
55'
ГОЛ! 0:3!
Д. Орси
Пас отдал
Н. Царулла
45'
+1
Желтая карточка
У. Райт
24'
ГОЛ! 0:2!
Н. Царулла
Пас отдал
R. Darcy
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Гордон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
19
James Gale
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
1-2-5
44
Флинт
8
25
Рид
2
16
24
7
Экинс
4
3-1-2-4
34
12
Райт
5
3
Конрой
2
Гордон
49
26
17
25
Царулла
19
9
Орси
50
18
18
50
16
21
21
16
25
Рид
10
10
25
Рид
4
3
3
4
7
Экинс
7
Николс
7
Николс
7
Экинс
26
4
Келли
4
Келли
26
49
11
11
49
9
Орси
28
28
9
Орси
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Кроули Таун
19
James Gale
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
19
James Gale
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Кроули Таун
3
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
9
Офсайды
2
0
Количество передач
476
351
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
Посещаемость:
7342
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