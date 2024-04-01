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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Гиллинхэм
Хэрроджейт - Гиллинхэм: обзор матча 01 апреля 2024
Хэрроджейт
01.04.2024, понедельник, 17:00
Англия. Вторая лига, 42 тур
5 : 1
Завершен
Гиллинхэм
60'
Э. О'Коннор
68'
M. Daly
70'
M. Daly
90+3'
J. Muldoon
90+5'
A. Odoh
41'
G. Lapslie
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Гиллинхэм
90'
+6
Желтая карточка
J. Andrews
ГОЛ! 5:1!
A. Odoh
Пас отдал
J. Muldoon
90'
+5
ГОЛ! 4:1!
J. Muldoon
Пас отдал
J. March
90'
+3
Замена
J. Muldoon
️️️️
M. Daly
79'
75'
Замена
Д. Уокер
️️️️
G. Lapslie
Желтая карточка
L. Sutton
72'
ГОЛ! 3:1!
M. Daly
70'
ГОЛ! 2:1!
M. Daly
Пас отдал
G. Thomson
68'
65'
Замена
J. Andrews
️️️️
O. Hawkins
65'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
T. Dieng
Замена
D. Abu
️️️️
W. Burrell
61'
ГОЛ! 1:1!
Э. О'Коннор
Пас отдал
G. Thomson
60'
59'
Желтая карточка
Р. Хаттон
Желтая карточка
J. March
55'
Замена
A. Odoh
️️️️
Д. Сиви
53'
41'
ГОЛ! 0:1!
G. Lapslie
Желтая карточка
С. Дули
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
9
Josh March
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Хэрроджейт
2
Derrick Abu
ЦЗ
12
Сэм Фоларин
ПВ
18
Jack Muldoon
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
2-1-3-1-3
1
2
О'Коннор
3
МакДональд
14
Фолдс
17
10
14
Сиви
22
Дули
6
7
9
3-4-1-2
1
Моррис
5
Эмер
23
3
6
23
10
Уильямс
32
33
Хаттон
5
12
6
2
2
6
10
18
18
10
14
Сиви
14
14
14
Сиви
5
14
МакКензи
14
МакКензи
5
32
11
Уокер
11
Уокер
32
12
19
19
12
Остались в запасе
Хэрроджейт
Гиллинхэм
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
25
Джейк Тернер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Хэрроджейт - Гиллинхэм
3
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
9
Офсайды
1
3
Количество передач
492
458
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
70
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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