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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Мэнсфилд Таун
Рексхэм - Мэнсфилд Таун: обзор матча 29 марта 2024
Рексхэм
29.03.2024, пятница, 18:00
Англия. Вторая лига, 41 тур
2 : 0
Завершен
Мэнсфилд Таун
32'
П. Маллин
67'
П. Маллин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Мэнсфилд Таун
Замена
Д. Эванс
️️️️
E. Lee
88'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
П. Маллин
88'
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
74'
Замена
R. Barnett
️️️️
L. Bolton
74'
71'
Желтая карточка
A. Lewis
69'
Желтая карточка
Л. Рид
68'
Замена
G. Maris
️️️️
O. Clarke
68'
Замена
H. Boateng
️️️️
D. Keillor-Dunn
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Маллин
67'
46'
Замена
Т. Николс
️️️️
W. Swan
46'
Замена
J. Gale
️️️️
Л. Брант
45'
Желтая карточка
O. Clarke
ГОЛ! 1:0!
П. Маллин
Пас отдал
Э. Кэннон
32'
8'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
E. Hewitt
Желтая карточка
Д. МакКлин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
8
Luke Bolton
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Ollie Clarke
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Мэнсфилд Таун
21
Hiram Boateng
ЦП
19
James Gale
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
3-4-3
13
Оконкво
4
6
5
8
7
Кэннон
6
16
МакКлин
10
Маллин
28
18
2-1-2-5
44
Флинт
18
5
Брант
8
25
Рид
31
Пим
7
Экинс
24
9
4
8
19
19
8
18
12
Эванс
12
Эванс
18
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
10
Маллин
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Маллин
50
21
21
50
5
Брант
19
19
5
Брант
4
3
3
4
8
10
10
8
24
7
Николс
7
Николс
24
Остались в запасе
Рексхэм
Мэнсфилд Таун
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
10
Сэм Долби
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
37
Scott Flinders
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
10
Сэм Долби
ЦФ
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Рексхэм - Мэнсфилд Таун
1
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
359
556
Сейвы
1
2
Точность передач %
60
77
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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