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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Ноттс Каунти
Суиндон Таун - Ноттс Каунти: обзор матча 29 марта 2024
Суиндон Таун
29.03.2024, пятница, 18:00
Англия. Вторая лига, 41 тур
2 : 1
Завершен
Ноттс Каунти
19'
А. Дринан
73'
P. Glatzel
90+2'
А. Джатта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Ноттс Каунти
Замена
T. Brewitt
️️️️
Z. Elbouzedi
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Джатта
Пас отдал
A. Nemane
Желтая карточка
Ф. Блэйк-Трейси
90'
+1
Замена
Ч. Остин
️️️️
А. Дринан
86'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
P. Glatzel
86'
Замена
N. Ofoborh
️️️️
R. Aguiar
85'
77'
Замена
W. Randall
️️️️
Д. Джонс
77'
Замена
А. Джатта
️️️️
Д. МакГолдрик
ГОЛ! 2:0!
P. Glatzel
73'
Желтая карточка
У. Коколо
72'
Желтая карточка
R. Aguiar
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Дринан
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
(К)
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
Ricky Aguiar
ЦП
10
Доусон Девой
АП
11
Sean McGurk
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
12
Tom Brewitt
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
4-1-1-4
1
21
Коколо
20
Блэйк-Трейси
15
2
Годвин-Малифе
20
10
Девой
11
23
Дринан
7
9
3-3-2-2
21
15
4
28
20
Робертсон
15
Босток
23
10
Джонс
7
Кроули
9
17
МакГолдрик
7
12
12
7
20
10
10
20
23
Дринан
32
Остин
32
Остин
23
Дринан
9
13
МакКирди
13
МакКирди
9
10
Джонс
14
14
10
Джонс
17
МакГолдрик
20
Джатта
20
Джатта
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Суиндон Таун
Ноттс Каунти
13
Conor Brann
ВР
16
Джейк Кен
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
16
Джейк Кен
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Суиндон Таун - Ноттс Каунти
3
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
4
Офсайды
3
0
Количество передач
224
713
Сейвы
4
3
Точность передач %
65
88
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
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Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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