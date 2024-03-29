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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Уолсолл
Милтон Кинс Донс - Уолсолл: обзор матча 29 марта 2024
Милтон Кинс Донс
29.03.2024, пятница, 18:00
Англия. Вторая лига, 41 тур
5 : 0
Завершен
Уолсолл
28'
E. Tezgel
59'
М. Дин (П)
62'
А. Гилби
74'
J. Tomlinson
79'
М. Дин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Уолсолл
81'
Желтая карточка
E. Adegboyega
ГОЛ! 5:0!
М. Дин
Пас отдал
К. Норман
79'
Замена
J. Williams
️️️️
Л. Бейт
76'
75'
Замена
D. Johnson
️️️️
Д. Гордон
ГОЛ! 4:0!
J. Tomlinson
Пас отдал
М. Дин
74'
Замена
D. Lewington
️️️️
Д. Харви
70'
Замена
Д. Кемп
️️️️
S. Wearne
69'
68'
Желтая карточка
L. Gordon
65'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
B. Comley
65'
Замена
А. Оте
️️️️
Д. Дэниелс
ГОЛ! 3:0!
А. Гилби
Пас отдал
М. Дин
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Дин
59'
Замена
М. Дин
️️️️
E. Tezgel
55'
Замена
И. Робсон
️️️️
J. Payne
55'
46'
Замена
Р. Тирни
️️️️
М. Фаал
ГОЛ! 1:0!
E. Tezgel
Пас отдал
А. Гилби
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
21
Исаак Хатчинсон
АП
9
Мо Фаал
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
7
Итан Робсон
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
3
Dean Lewington
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
Уолсолл
26
Росс Тирни
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
4-1-4-1
1
3
Харви
15
4
16
О'Хора
22
Норман
4
Бейт
39
8
Гилби
10
19
3-1-5
1
26
16
5
Дэниелс
21
Хатчинсон
10
Гордон
24
8
14
15
10
7
Робсон
7
Робсон
10
39
10
Кемп
10
Кемп
39
3
Харви
3
3
3
Харви
4
Бейт
4
4
4
Бейт
19
21
Дин
21
Дин
19
9
Фаал
26
Тирни
26
Тирни
9
Фаал
10
Гордон
39
39
10
Гордон
14
9
Мэтт
9
Мэтт
14
5
Дэниелс
15
Оте
15
Оте
5
Дэниелс
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Уолсолл
34
Филип Маршал
ВР
19
E. Harrison
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
13
Owen Evans
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
19
E. Harrison
ЦФ
Остались в запасе
13
Owen Evans
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Уолсолл
2
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
6
13
Офсайды
1
0
Количество передач
593
291
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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