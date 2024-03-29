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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Гримсби Таун
Бэрроу - Гримсби Таун: обзор матча 29 марта 2024
Бэрроу
29.03.2024, пятница, 18:00
Англия. Вторая лига, 41 тур
3 : 1
Завершен
Гримсби Таун
11'
К. Стоктон
22'
К. Стоктон
82'
R. Gotts
89'
J. Obikwu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Гримсби Таун
89'
ГОЛ! 3:1!
J. Obikwu
85'
Замена
G. Holohan
️️️️
K. Green
ГОЛ! 3:0!
R. Gotts
82'
Замена
J. Proctor
️️️️
D. Telford
79'
Замена
Э. Ньюби
️️️️
Б. Уитфилд
78'
74'
Замена
Д. Роуз
️️️️
H. Wood
74'
Замена
C. Vernam
️️️️
Д. Хам
Желтая карточка
D. Telford
72'
Замена
E. Acquah
️️️️
К. Стоктон
72'
Замена
S. Foley
️️️️
D. Campbell
72'
Замена
D. Worrall
️️️️
T. Warren
72'
68'
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
К. Томпсон
30'
Замена
D. Wilson
️️️️
А. Гауа
ГОЛ! 2:0!
К. Стоктон
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Стоктон
Пас отдал
Б. Уитфилд
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
29
Paul Farman
(К)
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
15
Harry Clifton
ЦП
6
Кертис Томпсон
(К)
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
27
David Worrall
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
6
Джейми Эндрюс
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
4-1-5
17
Честер
8
22
21
34
Уитфилд
28
13
Стоктон
19
16
15
4-5-1-1
44
24
5
33
Хам
15
16
25
4
6
Томпсон
14
Гауа
1
16
16
16
16
34
Уитфилд
11
Ньюби
11
Ньюби
34
Уитфилд
21
27
27
21
13
Стоктон
33
33
13
Стоктон
19
9
9
19
6
Томпсон
6
Эндрюс
6
Эндрюс
6
Томпсон
4
8
8
4
33
Хам
30
30
33
Хам
14
Гауа
25
25
14
Гауа
16
32
Роуз
32
Роуз
16
Остались в запасе
Бэрроу
Гримсби Таун
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Бэрроу - Гримсби Таун
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
294
390
Сейвы
1
3
Точность передач %
66
74
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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