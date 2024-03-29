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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Моркамб
Аккрингтон Стэнли - Моркамб: обзор матча 29 марта 2024
Аккрингтон Стэнли
29.03.2024, пятница, 18:00
Англия. Вторая лига, 41 тур
1 : 2
Завершен
Моркамб
89'
L. Shipley
55'
N. Khumbeni
62'
C. Stokes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Моркамб
Желтая карточка
C. O'Brien
90'
+9
90'
+5
Желтая карточка
Д. Тутонда
Желтая карточка
L. Shipley
89'
ГОЛ! 1:2!
L. Shipley
Пас отдал
Д. Нолан
89'
87'
Замена
J. Larsson
️️️️
C. Brown
87'
Замена
J. Adams
️️️️
Г. Эдвардс
78'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
C. Stokes
Замена
L. Shipley
️️️️
K. Mellor
75'
Замена
Б. Вудс
️️️️
T. Leigh
75'
Замена
J. Woods
️️️️
J. Bickerstaff
75'
Желтая карточка
T. Leigh
72'
62'
ГОЛ! 0:2!
C. Stokes
Пас отдал
C. Brown
Желтая карточка
Д. Габбинс
60'
55'
ГОЛ! 0:1!
N. Khumbeni
Пас отдал
Д. Гарнер
47'
Желтая карточка
N. Khumbeni
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
7
Шоун Уалли
(К)
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
14
Christopher Stokes
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
16
Бен Вудс
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
22
Julian Larsson
ЦП
8
Joe Adams
ЦП
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
3-4-1-2
1
Витек
33
16
Габбинс
38
7
Уалли
24
22
2
Притчард
7
Нолан
4
11
2-2-1-5
1
Майр
4
Бедо
33
Тутонда
27
18
7
Эдвардс
14
2
20
11
19
Гарнер
4
3
3
4
24
16
Вудс
16
Вудс
24
11
39
39
11
14
24
Сонго'о
24
Сонго'о
14
20
22
22
20
7
Эдвардс
8
8
7
Эдвардс
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Моркамб
61
Jack McIntyre
ВР
28
Seamus Conneely
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
21
Adam Smith
ВР
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
28
Seamus Conneely
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Моркамб
4
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
17
16
Количество передач
346
277
Сейвы
3
5
Точность передач %
74
68
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
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