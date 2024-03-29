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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Хэрроджейт
Уимблдон - Хэрроджейт: обзор матча 29 марта 2024
Уимблдон
29.03.2024, пятница, 18:00
Англия. Вторая лига, 41 тур
1 : 1
Завершен
Хэрроджейт
58'
Р. Кертис
8'
M. Daly
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Хэрроджейт
Замена
J. Lewis
️️️️
J. Ball
90'
+3
84'
Замена
A. Odoh
️️️️
M. Daly
79'
Замена
С. Фоларин
️️️️
J. March
Замена
Д. Тилли
️️️️
Д. Гордон
75'
69'
Замена
J. Muldoon
️️️️
С. Дули
Красная карточка
Р. Кертис
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кертис
58'
52'
Желтая карточка
J. March
Желтая карточка
К. Балмер
52'
8'
ГОЛ! 0:1!
M. Daly
Пас отдал
G. Thomson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
6
James Ball
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
9
Josh March
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
31
Joe Lewis
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Хэрроджейт
2
Derrick Abu
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
12
Сэм Фоларин
ПВ
18
Jack Muldoon
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
4-4-2
1
Басс
4
Балмер
6
26
5
11
Кертис
23
Ривс
6
7
9
Бугиль
11
Гордон
2-1-3-1-3
1
2
О'Коннор
3
МакДональд
14
Фолдс
14
Сиви
10
17
22
Дули
6
7
9
6
31
31
6
11
Гордон
7
Тилли
7
Тилли
11
Гордон
9
12
Фоларин
12
Фоларин
9
22
Дули
18
18
22
Дули
10
14
14
10
Остались в запасе
Уимблдон
Хэрроджейт
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
33
Никола Цанев
ВР
29
Aron Sasu
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
2
Derrick Abu
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
33
Никола Цанев
ВР
29
Aron Sasu
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Остались в запасе
2
Derrick Abu
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Уимблдон - Хэрроджейт
1
1
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
7
Офсайды
1
0
Количество передач
355
365
Сейвы
0
4
Точность передач %
60
59
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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